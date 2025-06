La UCO evita que España caiga en la UCI

Un terremoto político de gran magnitud ha sacudido los cimientos de España. La clase política inmersa en dimes y diretes, mientras la sociedad, ojiplática, se ... dedica a compartir todo tipo de cábalas. Una ardua y minuciosa investigación, con paciencia oriental, aderezada con vigor, firmeza y constancia por parte de la UCO, empuñando armas tales como la discreción y la profesionalidad está desenredando una frondosa maraña de corrupción.

La gente de a pie repudia y desprecia unos comportamientos de individuos que en lugar de ser un dechado de virtudes se han comportado como genuinos villanos que erosionan la confianza depositada en ellos. La sociedad en su conjunto se muestra afligida ante tan detestable espectáculo. Los integrantes de la UCO arrostran con serenidad todo tipo de peligros; sus actuaciones, dignas de encomio, se basan en la prudencia, no en la debilidad y una total fidelidad a su deber: custodiar el orden y la ley. La gente de bien, ideologías aparte, les exhortamos a que no se amilanen ante posibles zancadillas. La corrupción, la putrefacción, deben ser extirpadas de la sociedad: tolerancia cero, caiga quien caiga, sin distinciones ni pretendas. Gracias a la UCO, el estado de derecho no ingresará en la UCI, como desecho.