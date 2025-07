Superioridad moral y complejo de inferioridad

Comenta Compartir

Una fecha que nos retrotrae a un pasado reciente. El 27 de junio ha quedado institucionalizado como el día de homenaje y reconocimiento a las ... víctimas del terrorismo; unas novecientas personas perdieron la vida, miles resultaron heridas, víctimas del ataque de una vesania llevada a cabo por talibanes y ayatolás autóctonos, ultraortodoxos enajenados, que se presentaron como un mesías con su peculiar catarsis a sangre y fuego para exterminar al 'enemigo'. La vida sigue, no igual, pero sigue; qué menos que recordarlos un día: niños, adolescentes, mujeres y varones a quienes se les arrebató algo personal e intransferible, sus vidas. Nos horrorizamos, con razón, ante las atrocidades que se perpetran inflingiendo dolor allende nuestras fronteras, pero nosotros hemos ninguneado al vecino, compañero de trabajo, aula, amigo de cuadrilla, etc., por miedo al qué dirán, ergo, por cobardes. Decía Montaigne que la cobardía es la madre de la crueldad y tanto los asesinos como quienes callaron, fueron el epítome, la quintaesencia de lo que significa ser un cobarde cruel. Esta fecha visibiliza el calvario que arrostraron, el apartheid al que fueron sometidos tratados como leprosos sociales, la infamia con la que se rodeó a asesinados y familiares; la autocrítica es indispensable. In Memoriam a todas las víctimas del terrorismo.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión