Más libros, por favor

El tiempo vuela y hemos vuelto a celebrar otro 23 de abril. ¿Cuántos libros hemos leído desde el anterior? ¿Hemos visitado alguna librería o registrado ... como socios en alguna biblioteca? El libro es el ingrediente cardinal para adquirir cultura, provoca una huella indeleble en nuestro espíritu. Abrirlo supone una vivencia, toda una aventura. No hay un libro que sea tan malo, del cual no se pueda extraer algún provecho: una palabra nueva que añadir a nuestro vocabulario, un lugar que ubicar en el mapa. Es el acompañante perfecto en todo tiempo y lugar; no es egoísta, lo único que nos pide es que lo abramos para compartir sus secretos.

A lo largo de la historia, ha sido temido, odiado y quemado por enemigos poderosos que lo consideraban un arma de destrucción masiva para sus intereses porque algo tan humilde y silencioso ha derribado imperios a priori indestructibles. Entremos en una librería, donde da la sensación de un desorden ordenado, un ordenado desorden, todo repleto de libros que esperan ser adoptados y formar parte de una familia. No podemos ni debemos permitirnos que la profesión de librero sea un oficio para el recuerdo, lo suyo no se limita a vender libros, sino a mucho más. Es un cicerone, un guía, el eslabón insustituible entre nosotros y el libro.

