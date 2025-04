El otro Vargas Llosa

Comenta Compartir

Muchos escritores nos cuentan estos días su relación con Vargas Llosa (hasta J. R. Alonso de la Torre que, según escribió en la contraportada de ... Diario LA RIOJA, le hizo una entrevista en un taxi). Y somos muchos los que, con ellos, reconocemos el genio literario de este Nobel. Pero hay otro Vargas Llosa del que casi no se habla: el político. Porque él hizo política: apoyó a Keiko Fujimori, prefirió a Bolsonaro, apoyó la dictadura de Boluarte y se posicionó con los que se consideraban pinochetistas. Dijo que lo importante no era votar, sino «hacerlo bien» dando a entender que «la gente» no sabe hacerlo bien. Menospreció a Pedro Castrillo y a José María Arguedas. Nada decimos de su paso por la política española. Algunos lo han definido como divorciado del pueblo y alimentador de fascismos. Quizás sea excesivo, pero la memoria no desaparece cuando uno lee 'La Fiesta del Chivo' y la guarda en su biblioteca.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión