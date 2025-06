No encuentro la decencia

Comenta Compartir

A su paso por Logroño, Feijóo señaló la necesidad de «un gobierno decente». No puedo estar más de acuerdo, pero me asalta una duda

¿ ... La oferta incluiría al PP en el ejecutivo? Porque veamos: un candidato a la presidencia de paseo en lancha con un narco; unos ordenadores con información comprometedora despanzurrados a martillazos; una ministra a la que no sorprende la existencia de coches de alta gama en su garaje; un partido con cuatro de sus tesoreros imputados; o un partido que se jacta de tener en sus filas a aquél que nos sumó a la carnicería iraquí junto con un puñado de sicarios quienes, con excusas bastardas, asesinaron y redujeron a escombros un país entero. ¿Consideraría Feijóo el paradigma de la decencia un hipotético gobierno de coalición formado con otro partido cuyo líder apela a la 'España que madruga', pero nunca ha sabido lo que es trabajar? Insisto, ¿esa es la idea de decencia que se nos oferta? Por aclararme, porque al cotejar algunos episodios de la trayectoria del PP con esta acepción del diccionario no me cuadra.

