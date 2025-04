Reconocimiento al personal del San Pedro

Comenta Compartir

Sirva esta carta para expresar mi profundo agradecimiento al personal del Hospital San Pedro de Logroño, que me atendió con gran profesionalidad y calidad humana ... durante mi estancia en el mismo la semana pasada. La calidad del personal no se mide solo por sus conocimientos, sino por su buen hacer, profesionalidad y capacidad de tratar al paciente siempre con una dimensión humana y cercana. Todo esto lo he percibido y recibido de las decenas de personas, que me atendieron, personal de limpieza, auxiliares, enfermeras, cirujanos, personal de anestesia y reanimación, médicos especialistas de plata, etcétera. Todas, absolutamente todas. Es un lujo, a pesar de las limitaciones que tiene nuestro sistema sanitario público, que su personal sea de tan alta calidad. Al mismo tiempo, es triste y vergonzoso, que nuestro país, tras aplaudir al personal sanitario hasta lo indecible durante la pandemia, siga sin asignar los recursos adecuados al sistema sanitario (al igual que ocurre en educación) mientras que los presupuestos en armamento se duplican de la noche a la mañana. Un país con mejor sanidad y educación, es la mejor defensa. Gracias en todo caso, una vez más, a todo el personal del San Pedro de Logroño por estar en la vanguardia de este servicio.

