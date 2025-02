Dimisión por dignidad

Comenta Compartir

Cuando por algún motivo eres señalado como autor de un delito y consideras que dicha acusación no responde a la realidad, reaccionas como cabe de esperar de un inocente. No temes ningún tipo de condena y menos si las acusaciones que vierten contra ti son ... llevadas ante la justicia. El Fiscal General del Estado se está comportando, tras estar investigado, de una manera singular. Un representante de la justicia, como es él, debería dar ejemplo de su honestidad y hacerse acreedor del prestigio que conlleva su cargo. Pero por su forma de actuar no parece haber entendido el significado de su cargo y se muestra reacio a colaborar con la justicia, lo que equivale al entorpeciendo su labor. Cuando fue llamado ante el juez, su comportamiento ante su señoría no estuvo a la altura de lo que debería hacer un representante institucional. Su modo de proceder no ha sido de lo más inteligente, sobre todo cuando no ha reconocido al tribunal. Una copia de la estrategia de los terroristas de ETA se les colocaba delante de la justicia. Además, vamos sabiendo que ha borrado algunos mensajes de su teléfono móvil. Desconozco cuál será la sentencia del juicio al señor García Ortiz, pero su manera de actuar ya tiene un resultado social. Es culpable de violar la confidencialidad a la que la ley le obliga, y el sentido común debería llevarle a una decisión contundente: la dimisión.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión