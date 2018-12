No es feminismo, es dignidad

He practicado artes marciales toda mi vida. Cuando lo comento, la pregunta estrella es: Y si te pasa algo en la calle, ¿qué haces? Siempre digo que correr antes de enfrentarme, supongo que como todas. Pero lo más grave, por desgracia, no es la respuesta, sino la pregunta, ¿Por qué tendría que pasarme algo? Sí amigas, vivimos con miedo a no llegar a casa, a salir a correr solas, a pasear a nuestros perros a ciertas horas, a ponernos un escote o una falda corta, incluso a coquetear porque luego dirán que nos lo hemos buscado. Sí, vivimos con miedo a ser libres y con la obligación de ser valientes.

Pero esta no es una carta para vosotras, compañeras. Ya hemos dejado claro aquello por lo que luchamos a diario y ya es hora de dejar de lamentarnos. Esto es un llamamiento a la justicia. A todos aquellos que con la ley en la mano siguen dejando salir a la calle a violadores y asesinos. ¿No os da vergüenza? Y a vosotros; padres, hermanos, novios, amigos, abuelos... Lo siento. Siento que por cada mujer con miedo haya al menos un hombre con el mismo miedo o incluso más. Nuestra sociedad necesita un cambio, nuestra estructura política y sociocultural permite que mueran mujeres cada día a manos de hombres que luego no recibirán ningún castigo.

Pero nos preocupa más el folclore, quién ganará OT o la Champions League. Nos preocupa que nos cataloguen de feministas o machistas, cuando el feminismo defiende la igualdad entre hombres y mujeres y yo diría que esto va mucho más allá. Esto no se trata de igualdad, sino de dignidad. Esto no va de feminismo, sino de libertad. Esto no es solo por nosotras, sino por ellas, por las que no celebrarán la Navidad este año, por las que no conocerán a sus nietos, ni se casarán, por las que no podrán ya estudiar una gran carrera... por las que han perdido la vida a manos de algún desalmado. Va por perder el miedo y no necesitar ser valientes. Y por el tan necesario cambio en esta sociedad de todos y para todos.