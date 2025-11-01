LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartas a la directora

6 de octubre de 2023

Félix Madorrán Torralba

Sábado, 1 de noviembre 2025, 21:46

Comenta

Imaginemos que en La Rioja habitaran 25 millones y medio de personas. O dicho de otra forma, que la densidad fuese equivalente a introducir en ... nuestra región a algo menos de la mitad de la población española. Imaginemos cómo dar de comer, vestir, proporcionar escuelas, hospitales, fábricas... a estas personas cuando tu comercio exterior o tu producción interna dependieran del capricho de un ejército extranjero qué decidiera qué entra y qué sale, y cuándo. Imaginemos que nuestro Ebro fuese un mar al que nuestros pescadores no pudieran acceder porque de hacerlo serían ametrallados por el susodicho ejército foráneo. Imaginemos que tuviéramos amigos o familiares a una distancia más próxima que la que separa Logroño y Arnedo, pero sería imposible visitarlos porque el sempiterno ejército lo impide. Imaginemos que mujeres embarazadas dieran a luz, o perdieran a sus bebés, porque para acudir al hospital hubiera que atravesar controles militares que seabrieran o cerrasen a voluntad del ocupante. Imaginemos que cualquier ciudadano riojano pudiera ser víctima de una «detención administrativa», es decir, ser arrestado a voluntad del ejército extranjero, sin presentar cargo alguno y por período indefinido. Todo esto y mucho más no es necesario imaginarlo, porque ya existía antes del 7 de octubre de 2023 en Gaza, y en similares términos, en el resto de Palestina. Quienes condenan el llamado terrorismo palestino tienen la obligación de responder a sus más de 5 millones de habitantes, una pregunta bien sencilla: ¿qué les proponemos?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Piden 6 años y medio de prisión por delitos en la gestión de una farmacia en Logroño
  2. 2

    Chocolate Dubái, el dulce más buscado
  3. 3 Localizan el cuerpo sin vida del hombre desaparecido en Yécora
  4. 4 Atropellado un trabajador en Santo Domingo de la Calzada
  5. 5

    Como padre y concejal en Calahorra, os declaro...
  6. 6

    El rechazo del Ministerio a la propuesta de La Rioja obliga a resucitar el soterramiento
  7. 7 Dos personas atropelladas en la Avenida de Portugal de Logroño
  8. 8 La Rioja, la segunda comunidad donde mejor se vive. Nos ganan los navarros
  9. 9

    «Todos tenemos alguna autopsia que se nos ha quedado en el corazón»
  10. 10

    Roban un cáliz de plata y un cuadro en una ermita de Murillo de Río Leza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja 6 de octubre de 2023