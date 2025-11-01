6 de octubre de 2023

Comenta Compartir

Imaginemos que en La Rioja habitaran 25 millones y medio de personas. O dicho de otra forma, que la densidad fuese equivalente a introducir en ... nuestra región a algo menos de la mitad de la población española. Imaginemos cómo dar de comer, vestir, proporcionar escuelas, hospitales, fábricas... a estas personas cuando tu comercio exterior o tu producción interna dependieran del capricho de un ejército extranjero qué decidiera qué entra y qué sale, y cuándo. Imaginemos que nuestro Ebro fuese un mar al que nuestros pescadores no pudieran acceder porque de hacerlo serían ametrallados por el susodicho ejército foráneo. Imaginemos que tuviéramos amigos o familiares a una distancia más próxima que la que separa Logroño y Arnedo, pero sería imposible visitarlos porque el sempiterno ejército lo impide. Imaginemos que mujeres embarazadas dieran a luz, o perdieran a sus bebés, porque para acudir al hospital hubiera que atravesar controles militares que seabrieran o cerrasen a voluntad del ocupante. Imaginemos que cualquier ciudadano riojano pudiera ser víctima de una «detención administrativa», es decir, ser arrestado a voluntad del ejército extranjero, sin presentar cargo alguno y por período indefinido. Todo esto y mucho más no es necesario imaginarlo, porque ya existía antes del 7 de octubre de 2023 en Gaza, y en similares términos, en el resto de Palestina. Quienes condenan el llamado terrorismo palestino tienen la obligación de responder a sus más de 5 millones de habitantes, una pregunta bien sencilla: ¿qué les proponemos?

