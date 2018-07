Felicidades, 'autobuseros'

Esta misiva va dirigida a los autobuseros, un apelativo que no me gusta pero que es la palabra con la que se denomina a los conductores de autobús. Soy un asiduo usuario del autobús urbano, mi modo habitual de transporte, de ahí mi relación con estos profesionales. El caso es que no podía dejar de mostrarles mi más sincero agradecimiento con la excusa de haber celebrado el martes el día de su patrón, san Cristóbal.

Los conductores de los autobuses urbanos están hechos de una pasta muy especial, no sólo tienen que ser virtuosos al volante, tienen que saber bregar con cada uno de nosotros, cientos o miles de usuarios distintos, que solemos comentar o criticar cada uno de sus actos. Tienen mucho que escuchar y aguantar. Si se retrasan un poco se oye, «este tenía que ser» o «qué lento», pero si somos nosotros los que llegamos tarde, «ya podía haber esperado un poco» o «tanta prisa tenía»; no entran más sillitas, no se puede comer, señora, baje al niño de ah... ¿Por qué han cambiado el itinerario?, ¿qué manifestación hay hoy?, ¿éste pasa por Gran Vía?... ¡Saca la rampa! Ocho horas aguantando, conduce, cobra y atiende a los pasajeros... Según algunos, para eso les pagan. Debemos ser más agradecidos con estos profesionales que tanto se esfuerzan por darnos un servicio digno.