Las excursiones y las clases de religión

Tengo dos hijos de 12 y 13 años que cursan 6º de primaria y 1º de ESO respectivamente en sendos centros educativos públicos. Desde muy pequeños, y por razones que no vienen al caso, han elegido siempre la asignatura optativa a la religión católica, hoy llamada valores. Por primera vez desde educación infantil, a mi hijo mayor esta decisión le ha costado un disgusto, pues el otro día vino a casa enfurruñado porque en el instituto habían ofertado una excursión para los alumnos que cursan religión a la que muchos de sus amigos iban a acudir.

Cuando le pregunté por el destino de la salida en cuestión, imaginé que su respuesta sería la catedral de Burgos, el monasterio de Yuso o la basílica del Pilar, pero su respuesta me sorprendió: Port Aventura, en Salou.

Me encontraba yo releyendo la Biblia, achacando a mi torpeza y descomunal despiste el hecho de nunca antes, en anteriores visitas al libro sagrado, haber visto nada sobre la obra y milagros del dragón khan, cuando mi hijo pequeño me interrumpió para informarme, tras una madura y larga reflexión, que el año que viene, cuando pase al instituto, quiere acudir a clases de religión católica.

Eso me hizo ver la luz. Y me dio una idea que me ha llevado a escribir estas líneas, con la esperanza de que algún dirigente de las altas esferas del cristianismo, pueda leerla y tal vez tomar nota sobre ella.

Algunos estudios revelan que los feligreses en las iglesias descienden notablemente a medida que los años van pasando. Ni siquiera los domingos la gente acude a misa como antes. Pues bien, si los sacerdotes, al tiempo que reparten la hostia consagrada, introducen de forma discreta y doblado en cuatro mitades, un billete de 50 euros en el bolsillo de cada comulgante, puedo aventurarme arriesgadamente a asegurar que la asistencia se elevará en los templos de manera notable, solucionando así el problema del laicismo en el que esta sociedad injusta y pecadora está inmersa, sobre todo en asuntos de chantajes morales y éticos.