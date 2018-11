Hoy se celebra en la plaza de toros de la Ribera de nuestra ciudad, del inicio de la misión diocesana 'Euntes', convocada por nuestro obispo, don Carlos. La elección del coso de la Ribera, situado al norte de nuestra ciudad para la celebración de dicho acto, me ha parecido todo un acierto, no sólo porque permitirá acoger sin problema a esa no desdeñable cifra prevista de 8.000 personas, que podrán distribuirse entre esos diez tendidos, de sol y de sol y sombra, sino también porque dicho recinto dispone de numerosas entradas. Esas múltiples puertas representan para mi una novedad, que es la actitud de apertura, de puertas abiertas de par en par que están ahí, para esperar, para recibir y para acoger.

Ahora bien, también pienso que en dicha celebración sin precedentes, yo por lo menos no la he conocido, se nos brinda una ocasión inmejorable de reflexionar y rectificar si ello fuera preciso, para que nuestro futuro compromiso no esté sujeto a otras ataduras que la de servir siendo discípulos fieles del Maestro.