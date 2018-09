Fe de errores Viernes, 14 septiembre 2018, 23:27

En la portada de la edición de ayer se titulaba: «La Audiencia advierte de que el chalé de Pedro Sanz está entre los posibles delitos no prescritos». Sin embargo, tal apreciación no es de la Audiencia Provincial, sino de la investigación previa de la Guardia Civil y de la Fiscalía que consideran que de las 69 construcciones que de nuevo se deberán investigar, solamente seis, entre ellas la del expresidente riojano, podrían no estar prescritas. En todo caso, esta cuestión se verá en fases posteriores del proceso.