Entierro del soterramiento

Ni a propósito habrían encontrado unas fechas más propicias para hablar de soterrar o mejor dicho de no soterrar, ahora se tiende más a incinerar, a quemar lo que queremos; lamentablemente, del sueño de soterrar la vía solo nos queda humo, ni siquiera cenizas.

Para colmo, los causantes de que este proyecto no siga adelante se llevan las manos a la cabeza, esos que no paran de enterrar millones y millones en la estación de autobuses o la transformación del nudo de Vara de Rey, esos que a una estación en superficie y un cruce de calles lo llaman soterramiento. Ahora que nos cierran el grifo ponen el grito en el cielo, no os extrañéis, si todo el dinero os lo estáis gastando en unos cientos de metros y, lo que es el verdadero soterramiento no avanza, es lógico que al menos pidan explicaciones, esas que a nosotros no nos habéis dado por más que os hemos inquirido.

Que son sueños de una alcaldesa, lo sabemos, pero respaldados en un aquelarre formado por su PP con el beneplácito de Ciudadanos y PSOE, ellos dieron el consentimiento para gastar el dinero destinado a la II y III fase del soterramiento en estos proyectos faraónicos.

Mientras tanto, el desarrollo y expansión del resto de la ciudad está paralizado, ardiendo en la hoguera de la indiferencia como brujas malditas; hasta que la cicatriz de la vía que cruza Logroño no quede bien cerrada, esta herida seguirá sangrando y dividiendo nuestra ciudad, ahora ¿de qué nos sirven los lamentos de los culpables? Necesitamos nuevos regidores que exhumen los restos de este proyecto, no podemos permitir que lo entierren sin más, no lo dejaremos descansar en paz.