Me gustaría dar respuesta a la ciudadana que lapida el papel de la enfermera escolar con el lema «enfermeras en los colegios no; psicólogos, sí».

No sé qué tipo de conocimiento sobre la enfermería, y más en concreto sobre la enfermería escolar, tiene esta ciudadana pero estaría encantada de poder explicárselo, ya que si conociera todas sus funciones dudo de que mantuviera este lema.

El papel de la enfermera escolar es más que Dalsy y tiritas. Una enfermera escolar es prevención de accidentes, enfermedades y conductas de riesgo, es higiene corporal y ambiental, es primeros auxilios (recordemos lo importante que es formar a la población en saber realizar una reanimación cardiopulmonar básica, saber hacerlo salvavidas), es fomento de autocuidado, es consejera y es un gran apoyo para desarrollar programas de educación para la salud. También detectan problemas de forma precoz para poder derivarlos cuanto antes o atienden y educan a jóvenes con enfermedades crónicas como diabetes, asma, epilepsia...

En resumidas cuentas, no quiero decir que los psicólogos no sean necesarios, es más, creo que son un pilar en la educación; pero, por favor, no dañemos una lucha que ahora está dando sus frutos y menos, sin conocimiento.