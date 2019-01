El doble rasero de la alcaldesa de Logroño

Hace más de 36 años, cuando ingresé en el Ayuntamiento que Vd. preside, aprendí que la palabra alcalde, procede de alqádi que significa juez. Aunque las funciones de ese vocablo han evolucionado, en su caso no, puesto que está haciendo de juez en sus decisiones «injustas y partidistas» en materia de personal, que discriminan sobre todo al personal de oficinas (administrativos y técnicos), que suponemos la mitad de la Plantilla Municipal.

En el 2016 se aprobó en Mesa General el pago de 400 euros anuales para todos, firmados en el convenio. Como el interventor informó que superaba el límite establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado (LPGE), no los pagó. El 23/5/2018 y el 30/5/2018, se firmaron en Mesa General respectivamente, los acuerdos de la carrera horizontal y horas extras de Policía Local, aprobándose posteriormente en Junta de Gobierno Local. A ambos el interventor presentó reparos. Entonces, el director general de RRHH presentó un informe favorable al pago a Policía y el Interventor dice que supera el Art. 18 dos de la LPGE y que además eran cantidades periódicas y fijas (180 euros al mes = 2.160 euros al año, hasta 11 días más libres al año y el incremento del precio de la hora) por estar disponibles para hacer horas extras. Entonces la alcaldesa, coincidiendo con la celebración de la maratón, resuelve las discrepancias entre RRHH y el Interventor, contradiciendo a éste y se procede al pago a Policía. Sin embargo, para el acuerdo de la carrera al que estamos habilitados por el Gobierno de la Rioja, que se tenía que haber cobrado el 1/11/2018 y al que el Interventor sólo pone el reparo del el Art. 18 dos de la LPGE, Vd. no sigue el mismo trámite, con lo cual esas cantidades aprobadas y presupuestadas no se nos pagan y van a remanente.

Sra. alcaldesa, ¿por qué usted no sigue los mismos trámites con los 400 euros y la carrera horizontal que con el Acuerdo de Policía Local?

Espero su respuesta, si no lo hace, los ciudadanos de Logroño pensaremos que tenemos una alcaldesa que discrimina a varios colectivos.

