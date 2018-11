Discapacitados en Lobete

Señora alcaldesa, permítame que insista en la mala gestión de los vestuarios de discapacitados del Centro Deportivo Lobete. En mi anterior escrito de hace unos días solicitaba que no se autorizara su uso a discapacitados no dependientes, toda vez que pueden utilizar sin ningún problema los vestuarios normales, ya que los dependientes (no podemos vestirnos sin ayuda, vamos con sillas de ruedas, etc.) solo podemos servirnos de los vestuarios adaptados.

No he recibido ninguna respuesta salvo «lo pasamos a los concejales correspondientes», aunque sí sé por terceras personas que la respuesta fue «cómo vamos a negar a nadie el uso de los vestuarios». ¡Pues sí! En realidad se le puede negar a cualquiera que pueda valerse solo, por muy discapacitado que esté. Además, sé que en los vestuarios normales hay sendas cabinas de ducha adaptadas con asiento y barras se sujeción para uso de discapacitados no dependientes, cabinas que son usadas por personas no discapacitadas que simplemente no les gusta que les vean desnudas.

Otro problema son las sillas de ruedas. Es razonable que no nos dejen entrar a la piscina con las nuestras por higiene, pero es que sólo hay dos sillas en las instalaciones. Un minusválido más, un percance en la pista de hielo o cualquier cosa similar nos provoca un problema. Estas sillas no son caras y poner alguna más evitaría estos problemas.

Finalmente, si los gestores de Logrodeporte no saben o no quieren hacer las cosas mejor, pues que se vayan y vengan otros más capacitados.