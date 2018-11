Diésel mal planteado

¡Ay, cuántos dolores de cabeza nos dan los problemas que nunca se producirán! En un mundo en constante cambio, nos aferramos a unos hábitos de los que apenas sabemos si nos ocasionan el bien o el mal. La ley contra el tabaco en locales cerrados provocó el cierre de algunas empresas, cierto, pero mejoró la salud de la población (y la factura de la seguridad social) en un porcentaje impensable, aunque mientras se aplicaba nos mirábamos como si llegase el fin del mundo. No es de recibo, o al menos es un error, mencionar los problemas sin proponer soluciones, ello tan solo nos lleva a la depresión y al desasosiego, cuando lo que anhelamos es calidad de vida. De repente tenemos que vender el coche a diésel porque se prohibirá tal combustible, un problema con carácter de urgencia, mal planteado por el gobierno, porque parece que la medida es para mañana, cuando aguantaremos treinta años más con el mismo coche, siempre aguantamos, estamos hechos de una insólita fortaleza, sobre todo cuando hay necesidad.

Es la era de los despropósitos. La firma X lanza al mercado el patinete eléctrico cuando nadie sabe por dónde puede circular, el carro delante de los bueyes, y lo soportamos estoicamente aunque nos coloca en la indefensión: que nos atropellan en las aceras, vamos. Sin embargo desconfiamos de una tecnología que sin duda cambiará las leyes, la salud, y la forma de observar el mundo en pocos años. Los vehículos del futuro serán más seguros, menos contaminantes, más inteligentes que las bombas que enviamos a Yemen, o circularán por el aire, pero con tan solo pensar en que nos toca el bolsillo a largo plazo, no acabamos de aceptar tal avance técnico, y eso que tenemos decenas de años para pensarlo.

No olvidemos que el móvil de nuestros sueños tiene unos pocos años de vida; los coches tenían sólo cuatro velocidades no hace mucho; el mando a distancia de la tele, sin el cual no sabríamos vivir, o la misma televisión, es un invento reciente, algunos la vimos en blanco y negro, por lo que ruego menos alarma ante los cambios e inventos que sin duda nos superarán, y demos una oportunidad a lo nuevo, a la investigación positiva, quizá incluso podamos lograr que regresen nuestros cerebros científicos que, obligados por la estrechez de miras en este país, emigraron a tierras extrañas.

