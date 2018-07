Diecisiete sistemas sanitarios

La mayoría de los ciudadanos a diario oímos noticias que pensamos que o nos tocan de refilón o simplemente no nos tocan. Y esta «indiferencia» se rompe cuando te toca de cerca y hace que te replantees cosas.

En concreto me refiero al daño que nos hacen las competencias autonómicas y que no nos damos cuenta en cómo nos perjudican.

Hoy en día, en pleno año 2018 y en la gran era de las comunicaciones y la globalización un servicio de urgencias (o cotidiano) no puede ver el expediente médico de un ciudadano por el mero hecho de que es de otra comunidad.

En mi caso no revistió mayor repercusión. Pero no dejo de pensar en lo peligroso de situaciones como estar de vacaciones, un comercial viajando, etc... Y que tenga un percance grave y que un servicio de urgencias no pueda ver tus antecedentes, tus tratamientos o tus operaciones.

En este siglo XXI resulta que si viajas por Europa puedes tener una tarjeta sanitaria única, mientras que en nuestra España, si visitas cualquier centro médico fuera de tu comunidad, vas acumulando tarjetas de atención sanitaria.

Y esta colección de tarjetas comienza contando toda tu vida (para que te hagan el historial) o, en el peor de los casos, dejando que los profesionales médicos vayan a ciegas porque no recuerdes algún dato o no se lo puedas decir, porque, por ejemplo, te has desmayado.

Es ilógico, es ineficaz, es un atraso y no se debiera permitir que puedas cotillear en las redes sociales la vida de cualquier fulano, pero que unos profesionales que tienen tu vida en sus manos, que toman decisiones vitales, no se les dote de herramientas para obtener la información y que ejerzan su profesión: cuidar y en muchos casos salvar vidas.FE DE ERRATAS

En la página 5 de la edición de ayer, se indicaba por error que el preacuerdo que ha permitido desconvocar la huelga de recogida de basura en La Rioja Alta incluía una subida salarial fija del 2% con carácter retroactivo desde el 1 de enero del 2017. La fecha correcta es el 1 de enero del año 2018.

