Desamparo en Montesoria y Ramblasque

Un sentimiento de desamparo nos invade a los vecinos de las calles Montesoria y Ramblasque después de que durante décadas hayamos reclamado el ordenamiento urbano proyectado ya en los años 80 para dicha zona, sin haber obtenido respuesta.

En dicho proyecto figura la construcción de avenida de la Sierra, de la cual solo se ha construido un tramo aislado, pero pagado a cargo de nuestras urbanizaciones.

Contrariamente a la lógica en un desarrollo urbano, la proyectada avenida se convirtió en un barrizal y aliviadero para perros. Paralelamente, una calle estrecha, secundaria y transversal (Montesoria) se convirtió en avenida sin estar preparada para ello. Dicha calle soporta el enorme tráfico que da acceso a una nueva y aledaña ciudad ( nuevo Lardero) donde muchos camiones de obras circulan sin respetar los límites de peso (12 Tm) y muchos coches circulan sin respetar los límites de velocidad (20 Km/h), además de no respetar el 'stop' colocado en las inmediaciones de un paso de cebra. Todo ello a cuenta y castigo de los que allí vivimos. Es por esto que no logramos entender la cacareada cantinela consistorial de que no nos entendemos con los promotores. Nosotros clamamos como en la conocida zarzuela: «!Siempre me dices lo mismo!».