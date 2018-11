Cultura y politiqueo

Los políticos desunen, sirven al dinero y hacen que menospreciemos nuestra cultura, la que nos hace riojanos (no el territorio). Muchos no conocen los riojanismos pero saben inglés, beben Coca Cola, celebran Halloween, Santa Claus y se van de compras el Black friday. Estamos dejando de ser riojanos.

Los vestigios mas antiguos del euskera en La Rioja y Soria se encuentran a ambos lados de los Valles altos del Cidacos y Linares. En el Jubera, Leza e Iregua con decenas de estelas de los siglos I y II de onomástica arcaica vasca. Pero amigos... son las Glosas emilianenses las que nos traen de cabeza, sobre todo a foráneos si de ellas pueden sacar tajada, hacer partido y electorialismo. También en casa se cuecen habas, faltaría mas... Tristemente no les importa crear enfrentamiento. El 'vazquence' no es patrimonio cultural de los riojanos, aunque orgullosos deberíamos estar de tener como patrimonio el idioma mas antiguo de Europa. La simpleza con la que se manifiesta este politiqueo resulta preocupante. Fuera de Madrid parece que no contemplen vida inteligente en esta plural y rica España.

Alguien, honradamente, creyó que debían colocarse los puntos sobre las íes respecto a la historia, no imaginó que aventaría prejuicios sobre las Glosas y sus primeras palabras escritas en romance castellano por amanuenses vascongados como demuestra su léxico, y las primeras en vascuence. Retirada la ponencia la calma ha vuelto a su cauce, a los medios, y a sedes centrales evitando el agravio nacional.

El 'vazquence', hace siglos que no se habla en La Rioja y punto. «Constituciones Synodiales del Obispado de Calahorra y La Calzada celebrado en Logroño en el año de Mil seiscientos noventa y ocho: «En la tierra Vazcongada y en especial en los lugares donde la mayor parte de ellos habla Vazquence, los Predicadores por autoridad predican en Romance, y no en Vazquence: de lo cual fe figue grande daño». Naturalmente entre estos vazcongados estaban feligreses de provincias vascas de la Diócesis de Calahorra. Se olvida y menosprecia también el dialecto riojano que da testimonio presente con infinidad de palabras de etimología 'vazcongada' como caparrón, sardeta, enguero, gusmia, pertas, aunece, zococho, ardil y un largo etc.

Dejo la semántica y la historia que ya vale... y nos metemos 'palcuerpo' un plato de patatas a la riojana, o caparrones de Anguiano con panceta de Nalda y chorizo de Manjarrés, maridado, eso sí, con tinto de Badarán y preguntamos a los riojanos y riojanas si creen que con el País Vasco y Navarra nos iría mejor y todo quisqui, o la mayoría, admite que estaríamos mejor con ellos.

