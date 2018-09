La cruz, símbolo contradictorio

La cruz no es sólo el signo de los perdedores, que también, sino además el signo por excelencia de los cristianos. No puede negarse, pero deben añadirse algunas matizaciones. No es el único, ni el primero. Bajo el imperio romano, cuando eran perseguidos usaban el pez, en griego Ichthyos, acrónimo de «Jesús, Cristo, Hijo de Dios, Salvador». Otro de los símbolos empleados era el del Buen Pastor.

¿Pero por qué llegó a ser la cruz el símbolo más conocido? La muerte de cruz, la más empleada por el poder romano, era la más cruel. Y enlaza con la suerte de todas las víctimas, ya que simboliza el fracaso de la labor de Jesús en su vida terrenal. Sabemos por la fe que su Abbá no le abandonó y que le resucitó. De ahí deriva nuestra esperanza y la alegría al prolongar su misión.

La desgracia de los fracasados por los poderes de este mundo se expresa en su sacrificio en nuevas cruces. Desclavarlos, bajarlos de ese martirio es tarea inexcusable de quien se considere seguidor del Maestro de Nazaret. Pero no podemos olvidar el uso torticero de la cruz por los poderosos. De aquel emperador romano que la convirtió en enseña de ejército. De aquellos que asolaron Tierra Santa en lo que llamaban cruzadas. De los que la enarbolaban para encender hogueras para quemar a los que creían herejes. De los que la empuñaban con una mano y en la otra llevaban la espada para cercenar la cabeza de los que consideraban enemigos de su fe. O de los políticos de hoy que la levantan mientras practican medidas racistas inhumanas.

¿Cuál es el verdadero signo de los cristianos? ¿No es que nos amemos y luchemos por la justicia, llevando la paz y el perdón a este mundo desgarrado? ¿Podemos olvidar lo que enseñaba Johann Baptiste Metz: No existe ningún Dios que se pueda adorar a espaldas del sufrimiento del mundo?