Soy profesor de Música desde el año 1990 y tengo la plaza en el Instituto Marco Fabio Quintiliano de Calahorra desde el año 2005. El motivo de escribir esta carta es hacer una reflexión sobre la convalidación de la asignatura de música en la ESO, con lo que estoy en total desacuerdo.

Para aquellos que no sepan lo que significa esto, les diré que un alumno que tenga aprobado un determinado curso de las enseñanzas profesionales de los conservatorios de música, puede solicitar estar exento de asistir a las clases de música, tanto en segundo de ESO como en tercero.

Yo estudié en el Conservatorio, tengo el título de Enseñanza Superior de Música y sé de lo que hablo. La enseñanza musical que se da en los conservatorios es mucho más específica que la que ofrecemos en los institutos; ambas son complementarias y necesarias para aquellas personas que quieran seguir una carrera musical, o simplemente quieran aprender globalmente lo que es la Música, con mayúsculas.

Al igual que hay alumnos que estudian idiomas fuera del instituto y no se les exime de asistir a las clases de inglés o francés, o alumnos que practican deportes en horario extraescolar y no por ello dejan de dar Educación Física en el Instituto, no comprendo como alumnos que estudian música en los conservatorios sí pueden optar por no asistir a la asignatura de Música, tanto en segundo de ESO como en tercero.