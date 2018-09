La Constitución, el Ejército y Cataluña

Supongo que nos espera un otoño caliente, inquieto y preocupante a juzgar por las medidas y programas que anuncian los seguidores de Torra. Ojalá aumente la cordura, el seny tan propio de los catalanes. Y, también que no les falte ni al Gobierno central ni a los partidos en general. Ojalá nuestros políticos, todos, estén a la altura de las circunstancias y piensen y obren más como hombres -y mujeres- de Estado, que no como administradores de sus parcelas ideológicas.

Dicho lo anterior detecto en mi entorno personas, amigos, paisanos que, al amparo del artículo 2 de la Carta Magna («La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles...») no ven ni obstáculo ni problema para que, llegado el caso, intervengan nuestros ejércitos, pues ya dice el artículo 8 de nuestra misma ley de leyes en su apartado 1 que «las Fuerzas Armadas... tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional». Y se quedan tan frescos.

Sí, nos ha rendido grandes frutos nuestra Constitución pero es una idea generalizada que hay que reformarla, ponerla al día, aunque mucho me temo que muy difícilmente se llegaría hoy a un consenso para conseguirlo. En cualquier caso, no creo, en absoluto, que hoy día la mayoría de los españoles mirásemos con buenos ojos la intervención de nuestras fuerzas armadas en Cataluña. ¿Es que alguien quiere mártires? Estas cosas se sabe como empiezan pero no como terminan. Me viene a la memoria que el Imperio Austro-Húngaro quería castigar a Serbia con motivo del asesinato del heredero de la doble Corona, ocupando momentáneamente Belgrado. Quería hacer una guerra chiquita, pero ya sabemos cómo fue el infierno de la Gran Guerra. También aquí, en España, tenemos mucha experiencia de guerras civiles, en particular la del 36/39. En la España del siglo XXI, integrada afortunadamente en Europa, no caben ni deben caber guerras, ni 'familiares' ni de ningún tipo.