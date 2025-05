Comenta Compartir

El pasado día 26, muchos cristianos, yo entre ellos, presenciamos en televisión los funerales del papa Francisco. Durante las dos horas y media que duró ... el sepelio en el que actuaron un buen número de personas no apareció ni una sola mujer. Cardenales, obispos, jerarcas, portadores del féretro, lectores, cantores, ayudantes de todo tipo, monaguillos, etcétera... todos hombres. Ni una sola mujer en las dos horas y media. Lo malo del caso es que yo, clérigo católico, no me percaté de ello. Lo vi «normal». Una amiga me hizo llegar un breve artículo del teólogo Juan J. Tamayo en que ponía el acento sobre este tema. ¿Para qué han servido los 12 años de pontificado de este papa? ¿Dónde queda aquello que decía de que «la Iglesia es mujer»? No les extrañe que me halle confuso y abochornado.

Fidel Aizpurúa Donazar

