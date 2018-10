Una cita ginecológica de quita y pon

Tenía cita para la revisión ginecológica en Arnedo en agosto. Me la modificaron al 18 de septiembre de 2018 a las 12:30 horas, pero una semana antes me llegó otra carta, otra modificación. Esta vez para el día 09 de octubre de 2018 a las 12:15. Ya me encuentro casi en el centro de salud de Arnedo, para lo cual dejo mi trabajo, cuando recibo una llamada telefónica del Hospital de Calahorra, una hora antes de mi cita, en la cual una señorita me comunica que ha sido anulada mi visita y que no me iban a atender. Le pregunto por los motivos de la anulación y no me los da. Y enseguida me llega al teléfono, en la aplicación de Rioja Salud, la nueva cita para el día 6 de noviembre a las 09:15 horas.

Les hago saber el malestar, el enfado y algo más que me callo por educación. Es la cuarta cita para la revisión ginecológica. Una pregunta: ¿es lógico que después de tres meses y pico de espera te cambien así las citas? ¿O es que directamente esperan a que si padecemos de alguna enfermedad, con tanto tiempo, no tengamos remedio?

Todos los meses pago mi cuota a la Seguridad Social, soy autónoma. Y me parece penoso que para que nos hagan un control para nuestra salud nos hagan esto.