El castillo de Davalillo y su futuro

No vengo a hablarles de Historia, a pesar de que ocho siglos de acontecimientos nos contemplan. Ni de estética, ni de patrimonio... tan sólo de sentimientos.

El castillo de Davalillo, además de ser un reconocible icono del paisaje riojano, es un emblema de San Asensio y sus habitantes. Un lugar que enraíza desde la niñez en los corazones de los sanasensianos por su tradición cultural y también religiosa. Basta con acercarse a él un día de romería, con el bullicio, ajetreo y sonar de gaitas que conlleva o pasar una apacible tarde de primavera en la tranquilidad de su entorno para que su típica imagen quede grabada en nosotros de forma indeleble.

El caso es que el castillo se ha ido deteriorando gradualmente y siempre hemos culpado a la actual propiedad porque no ponía los medios para evitarlo. Ahora la propiedad está en tratos para venderlo a otro particular.

Un amable vecino de San Vicente, en estas mismas páginas, escribía que, en su opinión, sería bueno que esto pasara porque así el castillo se «restauraría y cobraría vida».

Yo no opino lo mismo, no sé si quiero que se restaure, no sé si quiero que cobre vida: lo que sí sé es que quiero que sea nuestro, del pueblo. Quiero tener acceso a él todos los días, cuando yo quiera y no cuando me lo permita, si es que lo hace, un particular. Quiero sentirlo como patrimonio del pueblo y no de una bodega y, por supuesto, quiero/queremos hacernos responsables de su estado. Primero lo compramos, luego lo consolidamos y después ya veremos pero siempre siendo nuestro.

Por otra parte personalmente me alegro mucho de que el castillo y las murallas de San Vicente sean de propiedad municipal y no de ningún particular. De que se haya invertido mucho dinero y que los sonserranos lo puedan disfrutar cuando y como quieran ellos sin tener que pedir permiso o pagar una entrada. Quiero lo mismo para Davalillo.