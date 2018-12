Carta a la ministra de Sanidad

Querida ministra de Sanidad:

Si usted tuviera 50 años y un desprendimiento de retina que necesitó dos intervenciones y en la segunda, un producto sanitario fuese el responsable de una reacción adversa grave, provocándole daños tan severos en su ojo como nunca habían visto en el servicio de oftalmología de un gran hospital. Si usted hubiese insistido, como enfermera, en que se hiciese la declaración de reacción adversa a medicamento (RAM) para evitar más casos similares y le dijesen que estuviera tranquila porque estaba todo en marcha. Si resulta que las consecuencias le llevaron a perder el ojo, a llevar una prótesis el de por vida y a soportar un dolor neuropático en el lado izquierdo de la cara que, además, no responde a ningún tratamiento. Si usted viera que su servicio de salud le deja sola porque no hicieron tal declaración de RAM, ya que no lo consideraron importante. Si supiera que en esos meses dejó de fabricarse dicho producto. Si viera como su vida y la de los que le rodean se vuelve del revés de un día para otro. ¿Seguiría pensando entonces que somos casos anecdóticos?

No, señora ministra, no hace las cuentas bien. Si no se declaran los casos, no se conocen; y si no se conocen, no hay datos reales y por lo tanto, los números no son verdad. Yo no voy a recuperar mi ojo, ni espero ya ningún milagro que alivie mi dolor constante, pero le aseguro que hay que cambiar la normativa y mejorar las unidades de vigilancia de reacciones adversas para conocer la realidad. Le aseguro, también, que ninguno de nosotros somos casos anecdóticos, ¿y usted?