Defendamos lo público, lo de todos

Once días. Eso es lo que ha tardado en llegar a mi domicilio a través de Correos un paquete de 300 gramos, con un coste ... de envío de dos euros. Recuerdo cuando remitías a los abuelos la postal desde la playa, o los tíos mandaban desde el otro extremo de la península la fotocopia de la participación de Navidad, y tardaba tres días como máximo. 72 horas. Hace décadas, pero creo que el transporte, las infraestructuras o la tecnología al servicio de la logística era entonces mucho más rudimentaria. Sin embargo, eran tiempos en los cuales el sector público se concebía como un instrumento con el que aportar calidad a la sociedad, no sometido al engañoso criterio de la rentabilidad, concepto bajo el cual se trata de disimular, con poco éxito, el mantra «más beneficios al menor coste». Correos es el paradigma de empresa pública a la que, digámoslo sin ambages, se está asesinando alevosamente. Con plantillas cada vez más reducidas y precarias, con servicios crecientemente externalizados donde la calidad no prioriza, con directivos de sueldos millonarios colocados a dedo con el único objetivo de descuajaringar lo que en su día era un servicio eficaz. Así son los tiempos actuales: desprestigiar el sector público hasta matarlo para que su lugar lo ocupe una operadora que oferta salarios de mierda y un servicio cuestionable, pero que renta a sus propietarios fabulosos dividendos. Quizás con un paquete que tarda más de la cuenta parezca anecdótico. Pero cuando la misma operación se está repitiendo en nuestros sistemas sanitario o educativo, la cosa deja de tener gracia, ¿verdad?

