Calle Ateneo

Me anexioné a sus filas poco después de que el Ateneo Riojano reabriera sus puertas tras la muerte del dictador. Todo en él olía a tiempos viejos, a tarima gastada, a humedad padecida y a libros enjaulados. Pero algo había en el recinto aquel que incluso te reconciliaba con la oscura e inhóspita memoria. Y ese algo, alguien más bien, era parte consubstancial del propio inmueble.

Él siempre estaba ahí custodiando legajos y ampliando la historia. Florencio Blanco Zurbano era en aquel entonces -y en mi memoria continúa siendo- emblema de una entidad que él conoció como lo hicieron pocos, y el salvador de todo aquello cuanto pudo esconder y proteger escondiéndolo en su propia casa. Y hacía falta amor a la cultura para correr el riesgo que él corrió. Me gustaría recordar (no lo consigo ahora) el nombre de un maestro de escuela al que fusilaron por tratar de recuperar del fuego algunos ejemplares del 'Espasa'. La lectura abre mentes, y aquellos dictadores las querían cerradas. Sean estas líneas de agradecido homenaje a «nuestro querido y recordado Florencio Blanco» y a aquellos ateneístas (englobo a todos ellos en la figura de Alejandro Rubio Dalmati que tanto me contó del antes y el después del Ateneo) que supieron de libertad y acceso a la cultura antes de que los cuervos vetaran su ascendente ritmo el nefasto verano de 1936.

¿Por qué ahora el recuerdo? La fecha puede ser que influya (escribo precisamente a 18 de julio) pero el saber que ese entidad tan mía va a formar parte del callejero logroñés, incentiva mis letras y aviva los recuerdos. Ocupa ahora mi mente alguna de las muchas reuniones de las que me honré en formar parte junto a nombres de la talla de Masip, Teodoro Sabrás, Jerónimo Jiménez, José Díaz, Aida Reyes... ¡ fueron tantos!

Las peculiares e instructivas juntas persisten en mi mente con huellas imposibles de borrar. Doy un salto hasta situarme en el periodo en que, junto a Rosa Herreros, ateneísta como la que más, me impliqué en cuanto pude. Bastaba con seguir su ejemplo. Ocupar la vicepresidencia mientras ella condujo la entidad supuso para mí un honor que, aun hoy, continúo agradeciendo.

Fue tiempo de despachos y de esperas, de desilusiones y esperanzas, de sueños por cumplir y proyectos a menudo rotos. Las estancias del ya viejo inmueble merecían una renovación. Ello fue el acicate para seguir insistiendo una y otra vez hasta que el Ateneo, al fin, obtuvo el merecido lustre. La odisea aquella, porque lo fue, precisa un libro para ser narrada.

Cuando hace días supe por el Diario LA RIOJA el cambio de nombre de una calle a la que ni siquiera deseo mencionar para pasar a llamarse, Ateneo, algo muy fuerte me revolvió por dentro. Y celebré que ello ocurriera siendo Carlos Álvarez presidente del mismo. Tengo claro que ahora, como antes, la economía reina por su ausencia. Pero ahí están empeño e ilusión derribando barreras. Durante tiempo - mucho- fui mendicante oficial de un reino siempre pobre (rico en cultura) al que me honro en pertenecer. Un reino maltratado por la dictadura cuyo nombre -se hace justicia al fin- rotulará una vía logroñesa. Enhorabuena, ateneístas.