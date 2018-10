El botellón del Revellín

No deja de sorprenderme el fenómeno del botellón. Debería ser preocupante para una sociedad que sus jóvenes tengan como máximo aliciente salir a emborracharse a la calle para divertirse. Estos sanmateos no han sido diferentes... y, como suele ser habitual, uno de los puntos de encuentro son las Murallas del Revellín, pero estos días con más afluencia de gente, claro. Además de la basura que queda tras estos encuentros y de saltarse todas las ordenanzas sobre ruidos, beber en la vía pública..., invaden la calzada, dificultando la circulación de los coches y aporreándolos a su paso. Considero que es bastante peligroso pasar con el coche por una calle invadida de jóvenes borrachos que no se inmutan a su paso.

Cualquiera que lea estas líneas recomendará que simplemente no pasemos por allí con el coche, pero resulta que justo al lado está uno de los párquines públicos más grandes de la ciudad. Sería tan sencillo como, por lo menos, invitarles a moverse unos metros más allá para estar dentro del parque del Ebro y evitar el riesgo de atropello.

Mi sorpresa fue aún mayor el día en que, justo unos 300 metros antes, se instaló un control de alcoholemia. Evidentemente no estoy en contra de estos controles y de que sancionen a los conductores ebrios, ¿pero qué pasa con los peatones borrachos que invaden la calle? ¿Estar borracho invadiendo la calzada no es una infracción de tráfico? ¿No sería útil la presencia de la policía en un punto conflictivo como en este lugar de botellón?

Estas situaciones me dan qué pensar... Yo propondría a los movimientos sociales que a partir de ahora hagan sus reivindicaciones en formato botellón. No hay que pedir permiso para utilizar el espacio público, por lo que no lo pueden denegar. Tampoco les va a vigilar ningún cuerpo de policía y van a ser libres de expresarse sin ser multados por ello... Todo ventajas.

Luego seguimos oyendo que estamos en un Estado de Derecho, que las leyes son para todos igual..., pues que las apliquen de una vez.

