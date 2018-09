¿Bombas o paro?

Me he acordado de los chistes de Gila sobre la guerra. Pero éste no es menor. El Roto dice: «Vendemos armas, acogemos huérfanos. Comercio justo». Qué es más duro: ¿matar o crear paro? ¿No hay otras alternativas? Me duele una sociedad en la que no hemos sabido crear trabajo sin necesidad de eliminar a otras personas. Pido urgentemente que convirtamos esas empresas en otras que creen puestos de trabajo, que creen desarrollo, que creen vida. Las explicaciones de que las bombas no provocan daños colaterales me duelen y me sorprende que los políticos sean capaces de creérselas y dárnoslas como motivaciones para sus decisiones.

Es preciso prever el futuro y que jamás construyamos elementos de muerte. Un progreso tiene que engendrar vida y desarrollo.