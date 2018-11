Bienvenido el legado de Daniel González

Es una noticia de primer orden cultural el ofrecimiento que hace la familia del gran escultor riojano Daniel González. Para que su legado artístico quede en su tierra y pueda contemplarse en toda su extensión necesita contar con un espacio digno para acogerla, incluyendo la sede de su Fundación.

Al consistorio logroñés le corresponde apostar por un espacio atractivo para dar cabida a tal donación y que ésta encuentre un acomodo en Logroño. La ciudad no anda muy sobrada de edificios singulares que digamos para tal fin; no obstante, y sólo a título de inventario, existe un inmueble protegido en la Rodríguez Paterna, creo esquina a calle los Baños, pendiente de reconstrucción, que sería un buen contenedor de la obra a recibir y de su Fundación. Está situado en una zona céntrica y dentro del plan municipal por la recuperación de la Villanueva con proyectos en cartera por materializar, y cuenta con ayuda económica europea. En su día arrancó con el descubrimiento del ábside y la restauración de la torre de San Bartolomé, dos intervenciones de calado. Otra alternativa sería contemplar a más largo plazo la construcción de nueva planta, no sólo para residenciar el legado, sino constituyera el embrión de un museo de arte moderno, tanta veces echado en falta, aunque la fragmentación del panorama político actual lo hace inviable en estos momentos.