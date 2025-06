Lobos, judíos y moros

Comenta Compartir

En solo seis meses, el lobo pasó de estar presente en 40 términos municipales a estarlo en 160. Se han dado ataques de lobos y ... osos a peregrinos en el Camino de Santiago. Un solo lobo es capaz de matar 40 ovejas en una noche. En algunos pueblos, la gente ya no va a misa ni manda a los niños al colegio por miedo a sus ataques. Una diputada afirma en sede parlamentaria que al salir de paseo por los viñedos de su pueblo, en Valladolid, se topó con una manada de 20. Ya se ven lobos merodeando muy cerca de Logroño. Esto no me lo invento. Lo he oído en radios y televisiones y lo he leído en titulares de prensa de amplia difusión. No voy a entrar en el debate porque, por desgracia, hace mucho tiempo que está fuera de toda racionalidad, acaparado por posturas radicales e intransigentes, infectado de bulos y falacias y contaminado por intereses políticos y económicos. Solo pido por favor, a quien lea estas líneas, que simplemente aplique una mínima sensatez para valorar si las afirmaciones que he oído y leído en la prensa son creíbles o no. Porque hay gobiernos elegidos por el voto popular que toman decisiones tajantes por dar credibilidad a afirmaciones como esas. En tiempos se decía que «los judíos y los moros» secuestraban a niños cristianos para sacrificarlos en rituales satánicos y beberse su sangre, y ya sabemos lo que pasaba después.

