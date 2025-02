El 29 de enero acudí junto a amigos/as de Acampada X Palestina al pleno del Ayuntamiento de Alberite, donde se preveía incluir en el ... orden del día una moción de apoyo a Gaza. Nos encontramos en la puerta un dispositivo de la Guardia Civil, informándonos que estaban allí porque lo había pedido la señora alcaldesa y nos pidieron que dejásemos en la puerta nuestras banderas y pancartas, cosa que hicimos. Y una vez iniciado el pleno, la regidora se negó a incluir ese punto en la sesión porque, según ella, era competencia del Ministerio de Asuntos Exteriores. El 12 de febrero, leo que el pleno de Nájera acabó abruptamente, con disturbios y conatos de agresión a algunos concejales y tuvo que intervenir la Guardia Civil. El motivo: que los Presupuestos no fueron aprobados y eso significaba que se demoraba la construcción de un campo de fútbol.

A la vista de estos dos hechos, por un lado me invade un inmenso sentimiento de tristeza, viendo a una ciudadanía dispuesta a lo que sea por un campo de fútbol pero mirando con indiferencia e incluso desprecio un genocidio en el que miles de niños son asesinados. Y por otro, de perplejidad, viendo que a un pequeño grupo de activistas proDerechos Humanos se nos considera tan «peligrosos» que se llama a la Guardia Civil «por si acaso», pero quienes de verdad han provocado incidentes que han requerido la intervención de la fuerza pública han sido unos vecinos espoleados por un club deportivo. Constatar que tanta gente tiene ese orden de prioridades produce tristeza, y que ciertas autoridades tengan un concepto ruin de quién es «gente peligrosa» y quién no me produce indignación.