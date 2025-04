Cría cuervos...

Comenta Compartir

¡Hay que ver lo revuelto que está el patio con esto de los aranceles de Trump! Pero, ¡qué cosas! Yo no puedo evitar acordarme ... de cuando empezó esto de la globalización. La Derecha Mandamás Mundial (en lo sucesivo, DMM) se ocupó muy a fondo de dejarnos claro que esto no tenía nada que ver con universalizar la dignidad y los derechos de las personas y el estado del bienestar o la paz mundial, sino con dar barra libre a la especulación financiera y movimientos comerciales. ¡Puertas abiertas a los tomates! ¡Muros, alambradas y represión contra quienes vienen a recolectarlos! También me acuerdo de 2010, cuando a este sistema imperante de neoliberalismo brutal se le reventaron las costuras y se generó la Gran Recesión. Hubo un gran malestar y surgieron líderes y movimientos sociales que abogaban por cambiar este modelo despiadado e inhumano. Y la DMM reaccionó poniendo toda la carne en el asador para hundir y criminalizar a estos líderes y movimientos. ¡Guerra al 'Buenismo Woke'! ¡Viva la incorrección política! Y para ello no dudaron en inundar el panorama mediático y de entretenimiento con bulos, falacias y mentiras, blanqueando y alimentando generosamente a monstruitos fascistas para canalizar el descontento y la frustración que generaban sus nuevas vueltas de tuerca. Pues bien, parece que estos monstruitos, tan mimados por la DMM, ahora son bestias feroces que han llegado al poder y lo están poniendo todo patas arriba. Y la DMM, lamentándose. Habría que preguntar a la DMM y a su pléyade de trovadores mercenarios: ¿De qué os extrañáis? ¿Qué esperabais de los cuervos que habéis criado?

