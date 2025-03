Una queja sobre el sistema de salud

Me dirijo a usted con el fin de expresar una queja respecto a mi reciente experiencia en el Hospital san Pedro de Logroño, bueno, en ... realidad con el Sistema Riojano de Salud. El pasado sábado 15 de marzo, tuve un accidente en Pamplona, me atendieron en la calle, la ambulancia y la policía municipal estuvieron en el lugar del accidente en pocos minutos y me derivaron al hospital Virgen del Camino de la capital navarra. Durante todo el tiempo que estuve en urgencias, lo hice acompañada e informada de todos los pasos a seguir, con cariño, trasmitiendo seguridad y confianza. Entre otras lindezas, me rompí la mandíbula, me ingresaron y el domingo 16 me intervinieron desde el equipo de maxilofacial, después de comer me dieron el alta y solicité el traslado a Logroño por comodidad para todos y todas.

El lunes fui al centro de salud (claro, yo estoy de reposo domiciliario, pero nadie puede hacer gestiones por ti, así que tengo que desplazarme), me dejaron bien claro desde el principio que mi médica estaba de baja, yo solo quería que me citaran con maxilofacial a lo que me contestaron que lo gestionara en el San Pedro, en Consultas externas. Por la tarde fui a admisión y me preguntaron si me creía prioritaria, a lo que respondí que sí, que llevo tornillos en la boca y necesito que un médico o una médica me expliquen cómo vamos a proceder durante las seis próximas semanas que se suponen tengo de recuperación. Ellos digitalizan el informe.

Esta mañana me pongo en contacto con atención al paciente, que digo yo, con firma digital y toda la tecnología a nuestro alcance, ¿me hacen salir de nuevo de casa? Pues sí, y cuando llego allí me dicen que ya tengo cita el 11 de abril, a lo que respondo que es imposible, que me tiene que ver un médico antes, y cuando sale a digitalizar la información (por segundo día consecutivo) la cita que aparece (adjunto imagen) en la aplicación es para el 14 de abril. Treinta segundos me costó conseguir una cita en Pamplona, en el Hospital Virgen del Camino para el jueves 20 de marzo, ya que hay que hacer una revisión de lo que me hicieron tres o cuatro días después, pero solo parece valorarlo el Sistema de Salud de Navarra.

Así, que páguese usted los viajes a Pamplona y que nuestros/as vecinos/as navarros/as se encarguen de sus gastos sanitarios, mientras, el Sistema Riojano de Salud continuará utilizando su dinero para otros menesteres.