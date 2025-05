Comenta Compartir

En los últimos días he visto en 'los papeles' –yo soy lector de papel– infinitas páginas referentes al nuevo Papa. Hoy, entre las 10.00 ... y las 15.00 horas he visitado varios templos de Logroño y he contado los presentes, turistas y peregrinos incluidos: 263. La mayor concentración se daba en la concatedral. Ni dana, ni apagón, ni guerra de Ucrania, ni Trump, ni vendimia en verde tienen tantas páginas dedicadas a un tema. Luego me he ido a curiosear un rato por la red. A una chica que tiene un perfume fetén le siguen tropecientos mil seguidores (a nivel global); otra persona que asegura que en el borde de la tierra plana hay un precipicio por el que se despeñan no sé qué cosas es aplaudida por la mayoría de los aburridos; otra asegura conocer el tamaño exacto del microchip que nos insertan con cada vacuna... y todos tiene infinidad de followers. ¿Estoy yo tonto o estamos tontos?

