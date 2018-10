Parece que no forma parte del debate sobre el presente y el futuro de la ciudad de Logroño y que sólo ocasionalmente logra asomarse a esta sección del periódico aupada por algún ciudadano que la sufre cada día. Pero existe. Me refiero a la calle avenida de Colón y al problema que supone la saturación de vehículos que experimenta día sí y día también a distintas horas, especialmente desde que hace algunos años esta vía, entonces secundaria y olvidada, encontró salida a la Circunvalación y se convirtió en un eje principal de conexión norte-sur de la ciudad. Y lo hizo con la misma disposición circulatoria que tenía cuando por ella circulaba apenas ¿una tercera parte? de los vehículos que ahora la utilizan cada día.

Me pregunto, planteo si se me permite, si no es hora de que Logroño, de que los técnicos municipales - y los responsables políticos si no hay otro remedio-, aborden la solución de un problema de hoy que se agravará sin duda el día en que se ponga en funcionamiento la nueva estación de autobuses. ¿No sería lógico que mejor mañana que pasado el tramo entre Jorge Vigón y la rotonda de la estación de ferrocarril fuera de doble carril? ¿No habría que decidir la supresión de los aparcamientos en las acercas este y oeste desde la calle Villamediana hasta la estación? ¿Nadie se ha dado cuenta de que en esta calle hay coches aparcados a cualquier hora del día desde las 8 de la mañana? ¿Y de que por la noche es una boca de lobo por falta de iluminación?

En fin, avenida de Colón tiene un problema. Se le ha quedado pequeña la camisa y muy chico el pantalón. Ya no es una calle menor. Es una vía principal de la ciudad, un eje que la vertebra desde el Ebro hasta la Circunvalación. Y nadie le hace caso. Necesita un repaso. Los logroñeses lo agradeceremos.