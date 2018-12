Las autonomías y la desigualdad entre españoles Domingo, 23 diciembre 2018, 01:14

La Constitución dice que los españoles debemos tener los mismos derechos y obligaciones, y los estatutos de las autonomías hacen ley de la desigualdad. Yo tengo casa heredada de mis padres en Puente Genil (Córdoba) y mi vivienda habitual en Logroño, ¿pagan los mismos impuestos incluido el de sucesiones?; la Sanidad andaluza tiene hospitales con camas en los pasillos pero es gratis la operación de cambio de sexo; el hospital de San Pedro de Logroño es modélico pero no se hace la operación de cambio de sexo, y ¡eso gracias a las autonomías! Un riojano no puede ser funcionario en Baleares porque esa autonomía le obliga a conocer el idioma local, pero un balear puede serlo en La Rioja, ¡gracias a las autonomías! Muchas competencias se ceden porque el presidente de gobierno (lo han hecho todos) compra votos, no por el bien de los ciudadanos. Zapatero dijo a los catalanes que hiciesen el estatuto de autonomía que quisiesen, y no le importaba que aumentasen las diferencias con el resto de los españoles. Lo que demuestra que las autonomías sirven para estimular la corrupción de la compra de votos.

Y mientras esto sucede en España, Europa está legislando para reducir diferencias entre los europeos, o sea que nuestras autonomías nos llevan a contracorriente. A nuestros políticos les parece bien aumentar las diferencias entre los españoles a cambio de votos para tener el poder, pero cuando un partido las quiere reducir, lo insultan. Yo no sé cual es el sistema mas adecuado, pero sí sé que si seguimos aumentando las diferencias entre los españoles cada vez que se modifica un estatuto de una comunidad o siempre que un presidente tiene que comprar votos, terminaremos como los reinos de taifas.

No he militado nunca en un partido político ni lo haré porque me reservo el derecho a votar en cada ocasión al que presente un programa (aunque luego no los cumplen) que me parezca mejor. He insistido en que tenemos obligaciones aunque parece que esta palabra ha desaparecido del vocabulario de la inmensa mayoría de los españoles, que solo hablan de derechos.

En el editorial de ayer titulado 'Tarde, pero Ronda Sur' se indicaba por error que el final de la obra está previsto para el año 2013 cuando debía decir para el 2023.

cartas@larioja.com