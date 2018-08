Atletismo riojano

Tiene mucho mérito que, con unas instalaciones que deberían ser actualizadas, tenemos atletas que han sido, son y serán punteros. Me vienen a la memoria los Castrejana o Jiménez...; otros del presente como Ortega, Urquía o De Nicolás; y otros con gran futuro como Moreno o Hernández. Por ello me gustaría matizar una noticia sobre la competición nacional absoluta de federaciones. Discrepo de una opinión: «Mala actuación general de los atletas riojanos en Granollers». Los atletas que se salvan en la crítica son los que realmente son absolutos, pero no se mencionó que, debido a renuncias de otros atletas absolutos, muchos eran sub 16 y sub 18. Tiene mérito representar a tu comunidad con esa edad, con la cabeza bien alta, aun sabiendo que tu marca dista mucho de la de los que va a competir contigo. Por ello mis felicitaciones a todos estos atletas. Y habría que reflexionar por qué teniendo tantos atletas de nivel, tenemos tantas renuncias a la hora de formar una selección riojana.