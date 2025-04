En la muerte de las Jornadas

Comenta Compartir

A quienes estamos de luto por el fallecimiento, a los veintiséis años, de las Jornadas de Poesía en Español (Verso para los amigos) nos queda ... la idea de que los médicos podían haber hecho más. Yo acabo de poner una denuncia, esta que leen. Hay cosas en el parte médico que no me cuadran. Resulta a la vez bastante desagradable que, en la farmacia, la espabilada de guardia venga a darte el pésame con su verbo influido, y a recordarte que, aunque se te muera la madre, no te quedas huérfano del todo, pues te queda el padre («que es mucho majo y mucho bueno»), un tío y una hermana. Creo que no hace falta explicar que, incluso si me llevara bien con ellos, nada impediría que echara de menos a mi madre, pero es que, además, puede ser que mi padre me parezca gilipuertas y ni siquiera me hable con mi tío o no soporte a mi hermana. Todo puede ser, hasta que ame a mi familia al completo, lo que no evitará que extrañe a mi madre y lamente su pérdida, más aún tras su desaparición en estas extrañas circunstancias.

Yo, como hijo de las Jornadas de Poesía en Español, continuaré su legado, agradecido y orgulloso por lo que mi madre hizo por el mundo literario hispanoamericano en general y por todo lo que hizo por mí en particular, por la educación que me procuró. Y, amarga y doblemente agradecido, continuaré su legado, pues con el parte de defunción de Verso, con la impericia de quienes dirigen el hospital, van a convertir al festival Aqueteleo, vástago de las Jornadas, en el evento literario con más solera de La Rioja, confirmando de ese modo lo que hace tiempo pienso y digo: Logroño es un barrio de Arnedo.

