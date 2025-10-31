LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartas a la directora

¿Y quién piensa en la hostelería?

Ángel Sáenz Díaz

Viernes, 31 de octubre 2025, 22:01

Comenta

Ante la nueva ocurrencia gubernamental, esta vez relativa a un debate tan bizantino como el cambio de hora definitivo, llamo la atención sobre el ninguneo ... al que se está sometiendo, una vez más, al sector social que va a sufrir las consecuencias: nuestros hosteleros. Ya lo vimos durante la pandemia. Con escaladas y desescaladas, aperturas y cierres, cambios de horario y de aforos permitidos, la hostelería soportó como ningún otro el peso económico y social de tan dramáticas medidas, que unas raquíticas ayudas apenas sirvieron para paliar las consecuencias de tamaño destrozo. ¿Se ha tenido en cuenta que un cambio en el número de horas de luz pueda traer consigo un descenso en la afluencia de clientela a ciertas horas? ¿Quién sufragará el coste añadido de la electricidad durante ese tiempo? No me cabe duda de que, si tal medida entrase finalmente en vigor, con el esfuerzo y el buen hacer de los propietarios del sector, se logrará salir adelante. Y que los consumidores pagaremos gustosos el coste añadido que dicha medida pueda comportar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Pagábamos 600 euros de alquiler al mes por habitación, pero era una estafa y nos han desahuciado»
  2. 2 Un riojano, el hombre más guapo de España
  3. 3 Familia Martínez Zabala quiere poner precio a las Bodegas Faustino
  4. 4

    Telón final para Diana Moda
  5. 5 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  6. 6 Pillado un riojano en Tiktok haciendo adelantamientos peligrosos, maniobras arriesgadas y caballitos
  7. 7 Atropellado un trabajador en Santo Domingo de la Calzada
  8. 8 La Rioja, la segunda comunidad donde mejor se vive. Nos ganan los navarros
  9. 9 La huelga de los técnicos superiores sanitarios aplaza cientos de pruebas y análisis en La Rioja
  10. 10 La Fiscalía mantiene el cargo de asesinato para el acusado de matar a su mujer en Los Lirios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja ¿Y quién piensa en la hostelería?