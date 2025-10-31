¿Y quién piensa en la hostelería?

Comenta Compartir

Ante la nueva ocurrencia gubernamental, esta vez relativa a un debate tan bizantino como el cambio de hora definitivo, llamo la atención sobre el ninguneo ... al que se está sometiendo, una vez más, al sector social que va a sufrir las consecuencias: nuestros hosteleros. Ya lo vimos durante la pandemia. Con escaladas y desescaladas, aperturas y cierres, cambios de horario y de aforos permitidos, la hostelería soportó como ningún otro el peso económico y social de tan dramáticas medidas, que unas raquíticas ayudas apenas sirvieron para paliar las consecuencias de tamaño destrozo. ¿Se ha tenido en cuenta que un cambio en el número de horas de luz pueda traer consigo un descenso en la afluencia de clientela a ciertas horas? ¿Quién sufragará el coste añadido de la electricidad durante ese tiempo? No me cabe duda de que, si tal medida entrase finalmente en vigor, con el esfuerzo y el buen hacer de los propietarios del sector, se logrará salir adelante. Y que los consumidores pagaremos gustosos el coste añadido que dicha medida pueda comportar.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión