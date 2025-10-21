LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Cambio en el protocolo de comunicación del cribado del cáncer de mama

Ana Torrecillas Sainz

Martes, 21 de octubre 2025, 07:50

Comenta

Fui a realizarme la segunda prueba muy preocupada a la Unidad de Patología de Mama del Hospital San Pedro. En ningún momento se me informó ... de las razones de repetir la prueba o del resultado de esta ecografía. Pregunté cuándo sabría algo, la respuesta fue la misma: si hay que hacer más pruebas, te llamamos en un par de días, si todo va bien, el silencio administrativo como respuesta.

