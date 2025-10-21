Cambio en el protocolo de comunicación del cribado del cáncer de mama
Ana Torrecillas Sainz
Martes, 21 de octubre 2025, 07:50
Fui a realizarme la segunda prueba muy preocupada a la Unidad de Patología de Mama del Hospital San Pedro. En ningún momento se me informó ... de las razones de repetir la prueba o del resultado de esta ecografía. Pregunté cuándo sabría algo, la respuesta fue la misma: si hay que hacer más pruebas, te llamamos en un par de días, si todo va bien, el silencio administrativo como respuesta.
Después de lo ocurrido con los fallos en el cribado del cáncer de mama en Andalucía me surgen muchas dudas. ¿Por qué no se nos informa del resultado de la prueba sea ésta positiva o negativa? Entiendo que la sanidad pública está saturada y que faltan profesionales, pero, ¿no se podría hacer un esfuerzo, mejorar la gestión y cambiar el protocolo de comunicación e informar a las pacientes sí o sí?
