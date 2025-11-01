LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Ser quién, ser persona

Amelia Guisande González

Sábado, 1 de noviembre 2025, 21:46

Blindar la interrupción voluntaria del embarazo mediante las pertinentes modificaciones de la Carta Magna, según palabras del ministro Félix Bolaños, trasladan a la sociedad el ... mensaje de interpretar el sentido de la misma. Un significado que, en mi opinión, sustentaría que la relación entre el querer y el decidir sirve de fundamento a la verdad cuando en rigor es la verdad la que fundamenta la libertad. Es el compromiso con la vida que se hace presente, con el latido humano que la palabra blindar no puede borrar. Y puesto que la verdad es una, la verdad que descubrimos y que captamos subjetivamente sobrevuela por encima de todos nosotros sin que nadie se apropie de la misma, excluyendo a los demás. Es el valor de la verdad, el deber con la vida el que como sociedad vincula, acoge, une y perfecciona. La vida de la mujer y la vida del que va a nacer. Defender y valorar la dignidad del ser quién, del ser persona, en mi opinión, es hallar la raíz del servicio a la verdad.

