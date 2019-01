Amanecer en ciudad demencia

Yo no votaré más, ni se me ocurrirá votar a políticos que se suben el sueldo y no padecen ni sufren, y pido poco, una noche cerca de un local de música con permiso hasta que el cuerpo aguante.

Desde que me aproximo a la zona, gente joven -sí, yo también lo he sido y no nací con 50- con bolsas de plástico, con botellas de plástico, con almas de plástico que sólo quiere hacerse selfies a medida que el alcohol enturbia sus mentes.

Unos orinan aquí, otros allá, otros gritan esperando que en otro pueblo se les oiga; mientras, veo limpiarse con pañuelos de papel las partes íntimas a dos féminas -¡ah!, también las veo limpiarse los pantalones; vaya, se han manchado enteras-, pero los papeles, los plásticos, la bebida no, no la tiran a la basura, la dejan ahí para que a la mañana siguiente, tras horas intentando dormir escuchando cánticos, gritos, insultos, peleas, para que a la mañana siguiente, decía, salgamos de casa y veamos sus heces, sus plásticos y algunos supervivientes alimentando sus ilusiones. Y quedan los selfies.

Gracias políticos por no hacer nada y dejar que los jóvenes se diviertan, pero no lo recuerden.