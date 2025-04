No a la violencia en las aulas

Comenta Compartir

Escribo estas líneas para mostrar mi rechazo tras conocer la agresión de un alumno con discapacidad en el IES Leonardo Torres Quevedo de Santander por ... parte de algunos de sus compañeros. Una situación que, por lo visto, no era la primera vez que ocurría. Como persona con discapacidad intelectual estas noticias no dejan de sorprenderme y molestarme porque no entiendo que haya jóvenes así que se dediquen a vejar y a humillar a su compañero de clase por el simple hecho de tener una discapacidad; es algo que no me entra en la cabeza. Aunque no es la totalidad de los adolescentes, todavía existen algunos que disfrutan haciendo el mal (de paso aprovecho para rechazar también a todos esos que se dedican a hacer bullying a sus compañeros). Creo que desde las familias habría que fomentar la educación y la tolerancia hacia los demás a sus hijos/as. Sí que es verdad que muchas de ellas dejan que la responsabilidad en el tema de la educación a sus alumnos recaiga sobre los profesores/as, pero desde mi punto de vista creo que esto tiene que ser cosa de todos/as. Pienso también que la sanción a estos estudiantes resulta minúscula por parte del instituto y esto no se soluciona simplemente con expulsarles cinco días sin ir a clase. Me despido mostrando mi apoyo a todos esos padres y a todos esos alumnos que en algún momento se han sentido agredidos por sus compañeros.

