LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carta a la directora

Distopía en Matute

Alberto Montes Sánchez

Martes, 28 de octubre 2025, 22:42

Comenta

Indignación es lo que me ha producido la sentencia relativa a los toques de campana de la Iglesia de San Román de Matute, mi pueblo. ... Pero, me resulta aún más preocupante el trayecto que nos ha llevado a este fallo. Por eso pregunto: ¿Qué ha fallado en este proceso? ¿qué pruebas periciales contrastadas se han realizado? ¿Dónde la mediación judicial? ¿Dónde la voz de los vecinos? ¿Qué hay del respeto a las tradiciones culturales, sociales y religiosas de nuestros pueblos? Alegría, vana alegría, eso sí, me ha producido que la sentencia haya puesto en el mapa a mi pueblo. Vana, sí, porque Matute ya estaba en el mapa. Cuna del poeta Esteban Manuel de Villegas, de la insigne pedagoga María Coronación Andrés, pueblo exportador de casi un ciento de maestros, ingenieros y médicos, en la segunda mitad del siglo XX. Émulos de nuestro gran Rafael Azcona, adelante con los guiones, aunque esto parece más una distopía orwelliana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El desaparecido en Navarrete manda un vídeo a la familia, que no retira la denuncia
  2. 2

    Guardia Civil y Policía Local buscan a un hombre que intentó llevarse a un menor en Nájera
  3. 3 Hallan muerta a una mujer en su domicilio de Logroño
  4. 4 El kamikaze de la AP-68 conducía borracho, sin permiso y con un vehículo robado
  5. 5

    Plan Revive: un divino tesoro para los pueblos
  6. 6 Muere dos años después de que no le comuniquen el cáncer detectado en un escáner
  7. 7 Detenido un kamikaze tras recorrer más de 40 kilómetros en dirección contraria en la AP-68
  8. 8 Prisión provisional sin fianza para el kamikaze de la AP-68
  9. 9

    La policía de Arnedo detiene a un agresor de riesgo extremo por rondar el domicilio de su víctima
  10. 10 La víctima tenía un corte en el cuello y otro en el corazón que descartan el suicidio, afirman los forenses

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Distopía en Matute