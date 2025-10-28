Distopía en Matute

Comenta Compartir

Indignación es lo que me ha producido la sentencia relativa a los toques de campana de la Iglesia de San Román de Matute, mi pueblo. ... Pero, me resulta aún más preocupante el trayecto que nos ha llevado a este fallo. Por eso pregunto: ¿Qué ha fallado en este proceso? ¿qué pruebas periciales contrastadas se han realizado? ¿Dónde la mediación judicial? ¿Dónde la voz de los vecinos? ¿Qué hay del respeto a las tradiciones culturales, sociales y religiosas de nuestros pueblos? Alegría, vana alegría, eso sí, me ha producido que la sentencia haya puesto en el mapa a mi pueblo. Vana, sí, porque Matute ya estaba en el mapa. Cuna del poeta Esteban Manuel de Villegas, de la insigne pedagoga María Coronación Andrés, pueblo exportador de casi un ciento de maestros, ingenieros y médicos, en la segunda mitad del siglo XX. Émulos de nuestro gran Rafael Azcona, adelante con los guiones, aunque esto parece más una distopía orwelliana.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión