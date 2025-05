¿Qué tal un poco de autocrítica?

Comenta Compartir

Recientemente ha habido en Logroño una manifestación de dueños de perros para quejarse de que nos ponen (yo también tengo perrete) multas y demás. Lo ... de siempre. No sé otros cómo lo verán, pero yo soy dueño de perro y también ciudadano y al adquirir un can, sobre todo si es grandote, la idea es tratar de conducirme con mucha prudencia, civismo y educación. Pero lo que impera es el egoísmo puro y duro. Todos los días veo en el parque o el pavimento un par de 'recados' de estos animales. Incluso a veces he observado el momento exacto de la deposición y se me ha ocurrido abrir la boca para que se me ignore, pero lo intento. Justo antes de escribir esta carta he visto cómo una señora dejaba que su peludo orinara sobre la silla de la terraza de un bar sin inmutarse. Es lo que hay. A mí también me gustaría tener más zonas y más tiempo para soltar al perro pero, para que sea así, tendríamos los dueños que exhibir más ejemplaridad y civismo antes de quejarnos. Por ejemplo: se exige un mantenimiento más continuado de las zonas de esparcimiento canino. Pues bien, muchas de ellas las veo sembradas de heces y boquetes (tremendo esguince me hice una vez) de lo que deduzco que de momento es mucho pedir que la gente recoja las heces del perro y que le enseñe a no hacer agujeros.

