Agradecimiento por el recuerdo a Robert

Quisiera que hicieran llegar a uno de sus lectores, José Saez Morga, el agradecimiento por haber enviado a su periódico una fotografía de mi padre y una breve relación de su vida futbolística, artículo que han publicado recientemente en «La retina de la memoria» con el título «Retrato del futbolista Robert».

Por motivos de salud, él no puede agradecérselo personalmente, por lo que me he animado a hacerlo yo en su nombre y en el de su familia.

Mi padre esbozó una hermosa sonrisa al ver la foto y escuchar de nuevo los nombres de Maristas, Balsamaiso, Logroñés...

Gracias también al director de su diario y a su equipo por la publicación de este recuerdo a mi padre.

Ruego le puedan transmitir a José Saez nuestro cariño.